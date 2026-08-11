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MONTEVIDEO

Cortes y desvíos de tránsito en el Centro y cerca del Palacio Legislativo por movilización y paro del PIT-CNT

La movilización comienza en la explanada de la Udelar y sigue por Fernández Crespo hacia el Palacio Legislativo. Tránsito cortado en 18 de Julio con desvío de autos y ómnibus.

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El paro con movilización del PIT-CNT provoca cortes y desvíos de tránsito en el Centro de Montevideo y en la avenida Daniel Fernández Crespo, cerca del Palacio Legislativo.

La movilización comienza en la explanada de la Universidad de la República (Udelar) por lo que el tránsito a esa altura de 18 de Julio está cortado varias cuadras: desde 18 y Minas hasta Fernández Crespo.

También hay desvíos en Fernández Crespo y Lima porque el acto central del PIT-CNT se realiza a una cuadra del Palacio Legislativo y ocupará varias cuadras.

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Cuando comience la movilización desde la Udelar hacia el Palacio Legislativo estará cortado el tránsito en Fernández Crespo.

El paro convocado por el PIT- CNT es de 9 a 13 horas.

Foto: 18 de Julio y Fernández Crespo.

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