Cortes y desvíos de tránsito en el Centro y cerca del Palacio Legislativo por movilización y paro del PIT-CNT

El paro con movilización del PIT-CNT provoca cortes y desvíos de tránsito en el Centro de Montevideo y en la avenida Daniel Fernández Crespo, cerca del Palacio Legislativo.

La movilización comienza en la explanada de la Universidad de la República (Udelar) por lo que el tránsito a esa altura de 18 de Julio está cortado varias cuadras: desde 18 y Minas hasta Fernández Crespo.

También hay desvíos en Fernández Crespo y Lima porque el acto central del PIT-CNT se realiza a una cuadra del Palacio Legislativo y ocupará varias cuadras.

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Cuando comience la movilización desde la Udelar hacia el Palacio Legislativo estará cortado el tránsito en Fernández Crespo.

El paro convocado por el PIT- CNT es de 9 a 13 horas.

Foto: 18 de Julio y Fernández Crespo.