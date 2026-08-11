Causó destrozos en un apartamento, no se quería entregar a la Policía y una guitarra fue clave para poder trasladarlo

Efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de la zona operacional IV acudieron a un complejo de viviendas en Millán y Lecocq porque el 911 recibió varios llamados de vecinos que alertaban de que un hombre estaba causando destrozos en un apartamento de un tercer piso.

Una mujer llegó al lugar y se encontró con que su hijo había roto vidrios del apartamento y explicó que padece una patología psiquiátrica y sufre de alcoholismo.

Cuando los efectivos de UPRM de zona IV llegaron, el hombre no quería salir del apartamento, pero encontraron una forma muy particular y empática de conectar con él para trasladarlo al hospital Vilardebó.

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Los policías supieron que el hombre tocaba la guitarra y que subía videos a Tik Tok por lo que le propusieron tocar algunos temas mientras iban saliendo del complejo. Incluso, uno de los policías tocó la guitarra del hombre mientras iban camino al patrullero.

Finalmente, mediante la música, lograron el traslado del hombre al hospital.