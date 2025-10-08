RECIBÍ EL NEWSLETTER
LARRAVIDE Y AYUNTAMIENTO

Un hombre fue asesinado en un ataque a tiros ocurrido en Villa Española

La víctima recibió varios disparos en el interior de una vivienda de la zona y llegó a ser trasladada de urgencia al Hospital Policial, donde falleció.

baleado-larravide

Un hombre fue asesinado tras ser baleado en un ataque a tiros ocurrido este miércoles de tarde en Larravide y Ayuntamiento en Villa Española.

La víctima recibió varios disparos en el interior de una vivienda de la zona y llegó a ser trasladada de urgencia al Hospital Policial, donde falleció.

Noticia en desarrollo

Penadés en audiencia judicial, setiembre. Foto: Subrayado.
