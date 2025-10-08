Un hombre fue asesinado tras ser baleado en un ataque a tiros ocurrido este miércoles de tarde en Larravide y Ayuntamiento en Villa Española.
Un hombre fue asesinado en un ataque a tiros ocurrido en Villa Española
La víctima recibió varios disparos en el interior de una vivienda de la zona y llegó a ser trasladada de urgencia al Hospital Policial, donde falleció.
La víctima recibió varios disparos en el interior de una vivienda de la zona y llegó a ser trasladada de urgencia al Hospital Policial, donde falleció.
Noticia en desarrollo
Seguí leyendo
Fiscalía pidió pena de 16 años de cárcel para Gustavo Penadés y de 6 años para Sebastián Mauvezin
Temas de la nota
Lo más visto
EN UN CONTROL VEHICULAR
Un policía de Investigaciones de Zona III fue detenido con 80 chasquis de droga y está a disposición de Fiscalía
"PUEDE REPETIRSE EL FENÓMENO"
"Sábado de playa; domingo muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", anunció Nubel Cisneros
un detenido y un recluso conducido
Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero
PLAZO HASTA LA HORA 15
TCP da plazo hasta hoy de tarde para volver a trabajar o cesa los beneficios para todos los empleados
PATRONAL APLICA CARNÉ POR PUNTOS
Dejá tu comentario