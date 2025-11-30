Un hombre fue asesinado a tiros en la zona del barrio Maracaná: hubo más de 10 disparos

Foto: Subrayado.

Un hombre de 35 años fue atacado a tiros pasadas las ocho de la noche de este sábado en el barrio montevideano Las Torres –zona de Maracaná–. En la escena la Policía halló 12 casquillos, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La víctima se encontraba en Miguel de Unamuno y Los Nogales cuando fue atacada a tiros. Testigos llamaron a la Policía, que trasladó al herido en un patrullero al hospital del Cerro. Allí ingresó grave y murió a los pocos minutos. Tenía cuatro antecedentes penales.

En la escena la Policía halló siete casquillos en el lugar donde estaba caída la víctima, mientras que, a unos cincuenta metros, halló otros tres. Todos de pistola de 9 milímetros.

Los investigadores analizan cámaras de videovigilancia de la zona para dar con el o los autores del crimen. A cargo de la investigación está el Departamento de Homicidios y la fiscal especializada Adriana Edelman.

Temas de la nota Maracaná

Policía