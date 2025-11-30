RECIBÍ EL NEWSLETTER
Homicidio en las torres

Un hombre fue asesinado a tiros en la zona del barrio Maracaná: hubo más de 10 disparos

El homicidio ocurrió en el barrio Las Torres, en la zona de Maracaná, en el oeste de Montevideo.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre de 35 años fue atacado a tiros pasadas las ocho de la noche de este sábado en el barrio montevideano Las Torres –zona de Maracaná–. En la escena la Policía halló 12 casquillos, señala la información policial a la que accedió Subrayado.

La víctima se encontraba en Miguel de Unamuno y Los Nogales cuando fue atacada a tiros. Testigos llamaron a la Policía, que trasladó al herido en un patrullero al hospital del Cerro. Allí ingresó grave y murió a los pocos minutos. Tenía cuatro antecedentes penales.

En la escena la Policía halló siete casquillos en el lugar donde estaba caída la víctima, mientras que, a unos cincuenta metros, halló otros tres. Todos de pistola de 9 milímetros.

Foto: Subrayado. Archivo.
Seguí leyendo

Mataron a tiros a un hombre en Artigas y detuvieron al presunto autor en el puente internacional

Los investigadores analizan cámaras de videovigilancia de la zona para dar con el o los autores del crimen. A cargo de la investigación está el Departamento de Homicidios y la fiscal especializada Adriana Edelman.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
Sociedad

Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera
EN PUNTA DEL ESTE

Boda millonaria: tres días de fiesta y una torta rota que llegó en avión y fue arreglada por una repostera uruguaya
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
INTENDENTE DE MONTEVIDEO

Mario Bergara dijo que la IMM evalúa estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco

Te puede interesar

Foto: FocoUy.
finalísima

Comenzó el segundo tiempo entre Nacional y Peñarol, que van por el título en el Parque Central
Foto: Subrayado. Control de acceso al Gran Parque Central.
Nacional – Peñarol

Zona de exclusión, vallado y doble control en La Blanqueada: así es el operativo de seguridad por el clásico
Nacional – Peñarol: en medio de un importante dispositivo de seguridad, así llegaron los planteles al GPC
partido clásico

Nacional – Peñarol: en medio de un importante dispositivo de seguridad, así llegaron los planteles al GPC

Dejá tu comentario