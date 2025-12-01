RECIBÍ EL NEWSLETTER
Plaza matriz

Una persona sufrió un robo en Ciudad Vieja y usó el tótem nuevo: la Policía encontró a los autores

La Policía revisó las cámaras de seguridad de la zona y encontró, tres horas después del robo, a los presuntos autores, que están detenidos.

Foto: Subrayado. Tótem de la Policía ubicado en Plaza Matriz, Ciudad Vieja.

A las 11:45 del domingo una persona se acercó al tótem de la Plaza Matriz que el Ministerio del Interior inauguró el pasado jueves, presionó el botón y se comunicó con el 911. Denunció que habían dañado su vehículo y robado cosas del interior.

La Policía analizó entonces cámaras de videovigilancia del lugar indicado, observó el robo y, tres horas después, ubicó —también por cámaras— a los presuntos autores en Reconquista e Ituzaingó.

Un patrullero fue enviado al lugar y los policías detuvieron a los sospechosos: dos hombres de 18 y 32 años, el último con antecedentes penales. Ambos fueron llevados a la Seccional 1.ª y están a disposición de la Justicia.

Los dos ángulos de la imagen, lo que se ve en la calle y lo que observan los policías desde la cámara del tótem.
Lo robado fue ropa de adulto y de niño, del interior del vehículo de la víctima. Además, los delincuentes rompieron la cerradura de la valija.

