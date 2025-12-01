Hombre baleado en un baile frente a la terminal Río Branco: investigan si hubo enfrentamiento entre hinchas

Un hombre de 29 años fue herido de un disparo en el abdomen cuando se encontraba dentro de un baile en Río Branco esquina Galicia, en el Centro de Montevideo, frente a la terminal Río Branco . Fue en la madrugada de este lunes.

Según testigos, se escucharon disparos dentro del local y, en la calle, siguieron los disturbios. Las personas agregaron que hubo incidentes entre hinchas de Nacional y Peñarol, y que incluso había integrantes de las barras de cada uno de los equipos.

La veracidad de esto último está siendo investigado por la Policía. Sin perjuicio de que hay una investigación fiscal y policial de todo lo ocurrido.

Un hombre fue baleado en el abdomen cuando se encontraba dentro de un baile en Río Branco esquina Galicia. Investigan si hubo enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Peñarol.

El herido fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Clínicas y más tarde derivado a una mutualista. No quiso hacer la denuncia, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

En la esquina del local hay cámaras de seguridad, que están siendo analizadas para dar con los involucrados y tener más detalle sobre lo ocurrido.