Mario Bergara dijo que la Intendencia evalúa la necesidad del estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco

El intendente de Montevideo Mario Bergara dijo que evalúan la necesidad de aplicar el sistema de estacionamiento tarifado en barrios muy densamente poblados o con mucho tránsito como Pocitos , Punta Carretas y Carrasco .

“Tenemos muchísimos planteos de dificultades con el tema del estacionamiento” en esos tres barrios, dijo Bergara en rueda de prensa.

“Por lo tanto sí, una evaluación es si pasar a un esquema de tarifado ayuda a la movilidad y al estacionamiento”, dijo Bergara, y agregó que “obviamente en la misma forma que se hace en Ciudad Vieja y el Centro, en que los vecinos van a estar exonerados del pago de ese estacionamiento, eventualmente”.

El intendente de Montevideo dijo que este tema “está en la fase de estudio”. “Cuando decidamos al respecto lo comunicaremos”.

El estacionamiento tarifado se aplica en Ciudad Vieja y una amplia zona del Centro de Montevideo. Desde hace años se plantea la necesidad y conveniencia de extenderlo a barrios de la costa de Montevideo, los más densamente poblados, como Pocitos, Punta Carretas o Carrasco.