Un delincuente fue baleado al intentar rapiñar a una policía en Jardines del Hipódromo

Una funcionaria policial que caminaba en la mañana de este lunes por Rafael y Abipones, en Jardines del Hipódromo , fue sorprendida por un rapiñero que la quiso asaltar.

La amenazó con un arma, ella se resistió al asalto, se identificó y le disparó cuatro veces con su arma de reglamento, mientras él intentaba agredirla, consta en la información oficial.

El hombre fugó herido, al tiempo que la funcionaria resultó ilesa. Poco después, la Policía se enteró de que el rapiñero estaba herido a unas tres cuadras del lugar, por lo que fue trasladado en un patrullero a la policlínica de Malinas, donde fue asistido.

El intento de rapiña a la funcionaria policial está siendo investigado ahora por personal de Investigaciones de la Zona Operacional III.

Más temprano en la mañana, también en Jardines del Hipódromo y a pocas cuadras, había ocurrido un homicidio: la víctima fue un hombre de 30 años.