RECIBÍ EL NEWSLETTER
Intento de rapiña

Un delincuente fue baleado al intentar rapiñar a una policía en Jardines del Hipódromo

La funcionaria policial, que resultó ilesa, disparó cuatro veces ante el intento de rapiña.

La mujer policía se encuentra bien.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Una funcionaria policial que caminaba en la mañana de este lunes por Rafael y Abipones, en Jardines del Hipódromo, fue sorprendida por un rapiñero que la quiso asaltar.

La amenazó con un arma, ella se resistió al asalto, se identificó y le disparó cuatro veces con su arma de reglamento, mientras él intentaba agredirla, consta en la información oficial.

El hombre fugó herido, al tiempo que la funcionaria resultó ilesa. Poco después, la Policía se enteró de que el rapiñero estaba herido a unas tres cuadras del lugar, por lo que fue trasladado en un patrullero a la policlínica de Malinas, donde fue asistido.

Foto: Subrayado. Tótem de la Policía ubicado en Plaza Matriz, Ciudad Vieja.
Seguí leyendo

Una persona sufrió un robo en Ciudad Vieja y usó el tótem nuevo: la Policía encontró a los autores

El intento de rapiña a la funcionaria policial está siendo investigado ahora por personal de Investigaciones de la Zona Operacional III.

Más temprano en la mañana, también en Jardines del Hipódromo y a pocas cuadras, había ocurrido un homicidio: la víctima fue un hombre de 30 años.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO EN LA UNIÓN

Un homicidio por error: la historia de cómo mataron a un estudiante de UTU cuando celebraba el fin de curso
INTENDENTE DE MONTEVIDEO

Mario Bergara dijo que la IMM evalúa estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco
Sociedad

Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Plaza matriz

Una persona sufrió un robo en Ciudad Vieja y usó el tótem nuevo: la Policía encontró a los autores

Te puede interesar

Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está totalmente tranquilo, y Danza que de momento ninguna pasó a la justicia video
SALUD DEL ESTADO

Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está "totalmente tranquilo", y Danza que "de momento" ninguna pasó a la justicia
Incendio en un hogar de INAU: Bomberos controló el fuego y tres personas fueron asistidas en el lugar
PRADO

Incendio en un hogar de INAU: Bomberos controló el fuego y tres personas fueron asistidas en el lugar
Foto: Subrayado. Zona del local bailable donde ocurrieron los disturbios.
Río branco y galicia

Hombre baleado en un baile frente a la terminal Río Branco: investigan si hubo enfrentamiento entre hinchas

Dejá tu comentario