Detuvieron en Piedras Blancas a un joven requerido por homicidio e incautaron tres armas

Un joven de 25 años, que tenía una requisitoria vigente por homicidio, fue detenido en la madrugada de este domingo en Piedras Blancas. Durante el procedimiento, la Policía incautó tres armas de fuego, municiones, cuatro celulares y una moto.

Los policías concurrieron a Matilde Pacheco y pasaje Curupú tras recibir un aviso por disparos de arma de fuego. Al llegar, observaron a un grupo de hombres, dos de los cuales estarían efectuando disparos. Al advertir la presencia policial, los involucrados ingresaron corriendo a una vivienda.

Posteriormente, dos jóvenes de 24 y 18 años se presentaron ante los policías y dijeron que varias personas habían disparado en su dirección mientras circulaban en un auto. Según su relato, el vehículo cayó en una cuneta cuando intentaban alejarse y ambos continuaron la huida a pie.

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En la calle, sobre una moto, los policías encontraron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador con capacidad para 30 cartuchos. Momentos después detuvieron al joven de 25 años, al saltar el muro de la vivienda. Al identificarlo, comprobaron que tenía una requisitoria vigente por homicidio.

La propietaria de la casa se presentó en el lugar y pidió que los hombres que permanecían dentro se retiraran. Una vez que desocuparon el inmueble, autorizó el ingreso de los policías y acompañó la inspección. Allí encontraron otras dos armas de fuego, cartuchos, celulares y accesorios para cargadores.

En total, se incautaron dos pistolas y un revólver calibre .38, cargadores, cartuchos, cuatro celulares y una moto.

Foto: Policía.

La Fiscalía de Flagrancia de 15.º Turno, a cargo de Sylvia Lovesio, dispuso actuaciones y el cese de detención de los otros cuatro hombres, informó la Policía. La investigación por los disparos continúa.