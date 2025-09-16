Un hombre fue asesinado en las últimas horas en la zona de Bella Italia.
Un hombre fue asesinado en la zona de Bella Italia; fue hallado en la vereda con una herida de arma en el pecho
El individuo fue atendido por una unidad de emergencia médico móvil, quien constató su fallecimiento.
Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre fue encontrado tirado en la vereda con una herida de arma de fuego en el pecho.
Una unidad de emergencia médico móvil llegó al lugar y constató su fallecimiento.
Un joven asesinado y otro herido por disparos de arma de fuego en Minas el lunes de noche
La Policía trabaja para dar con el responsable del homicidio.
