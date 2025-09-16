RECIBÍ EL NEWSLETTER
POLICÍA INVESTIGA

Un hombre fue asesinado en la zona de Bella Italia; fue hallado en la vereda con una herida de arma en el pecho

El individuo fue atendido por una unidad de emergencia médico móvil, quien constató su fallecimiento.

Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre fue encontrado tirado en la vereda con una herida de arma de fuego en el pecho.

Una unidad de emergencia médico móvil llegó al lugar y constató su fallecimiento.

La Policía trabaja para dar con el responsable del homicidio.

