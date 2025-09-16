RECIBÍ EL NEWSLETTER
HOMICIDIO PLAYA VERDE

Imputaron con prisión preventiva a Richard Ramírez, por encubrimiento y homicidio en calidad de coautor

El hombre, de 47 años, fue imputado y deberá cumplir 180 días de prisión preventiva por el caso del crimen de la joven de Playa Verde.

richard-crimen-playa-verde

Richard Ramírez, de 47 años, fue imputado este martes por el crimen de la joven ocurrido en Playa Verde.

El delincuente cumplirá 180 días de prisión preventiva por el delito de encubrimiento en reiteración real con un delito de homicidio especialmente agravado en calidad de coautor.

El abogado de la familia de Taliha Tuvy, Leandro Arévalo, dijo a Subrayado que por lo que surge de las investigaciones, Ramírez no sería quien ultimó a la joven.

Foto: Ministerio del Interior. Momento de la detención del imputado.
Seguí leyendo

Discutió con su compañero de trabajo y lo mató: fue enviado a prisión preventiva en Pando

"Vinimos con la mamá y otros familiares. La mamá siempre manifestó su intención de participar en el proceso; una gran fortaleza. Ella, por ahora, dijo que no quería manifestarse ante los medios, pero que eventualmente terminado esto sí lo hará".

Consultado sobre el relato de lo sucedido en la noche del crimen, Arévalo indicó que la idea de la investigación siempre fue trabajarla con hermetismo, y destacó la labor de la Policía y de la Fiscalía.

"Se movieron muy rápido, de una manera muy profesional. Nos tuvieron en conocimiento todo el tiempo de lo que iban haciendo, la verdad llama la atención y se destaca esa labor", dijo en relación al trabajo de los efectivos.

Con respecto a lo ocurrido esa noche, el abogado dijo que "parece que estas personas los abordaron, los intentaron rapiñar y ante la resistencia, ahí es que deciden ultimarla a Taliha, la persona que en principio sigue prófuga".

La pareja de la joven fue quien brindó la declaración de cómo sucedieron los hechos. Al momento, no está claro si la mujer fue asesinada afuera o dentro del auto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1968097841131475076&partner=&hide_thread=false

El caso

La víctima, de 26 años, estaba dentro de un auto en un estacionamiento de la playa y un hombre que se encontraba junto a ella dijo a la Policía que los autores fueron dos delincuentes en moto que le exigieron la billetera y le dispararon.

Tras ser herida, la víctima –de profesión enfermera– fue trasladada a un centro médico donde fue diagnosticada su muerte. En tanto, el hombre que la acompañaba, resultó ileso.

El crimen ocurrió en Rambla Costanera esquina Leonardo Olivera. Hasta allí concurrieron autoridades de la Jefatura de Maldonado, además de efectivos de la Policía Científica que hicieron pericias en la escena.

La Policía detuvo en la mañana de este lunes a Richard Ramírez, de 47 años, quien fue imputado este martes. Por su parte, José Carlos Machado González, de 32 años, sigue requerido por el homicidio de la joven, y por otro crimen en Canelones.

Desde el Ministerio del Interior exhortan a quien tenga información para aportar, a comunicarse al 911, al 0800 5000 o en la seccional más cercana.

Temas de la nota

Lo más visto

video
requerido

Cometió tres homicidios y lo buscan por otros tres: quién es El Pelón, "el más peligroso", requerido por la Policía
habló su abogada

Declaró en Fiscalía la mujer que atropelló personas frente al Antel Arena: "Fue una situación que excedió el control de ella"
lo informó sindicatos industriales

Fabricante de La gotita en Uruguay anunció que se va del país y muda su producción a Argentina, dice sindicato
EN RAMÓN ANADOR Y BATLLE Y ORDÓÑEZ

Video: escapó en moto de un control policial por picadas, cruzó con luz roja, chocó y murió
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El domingo desmejora con lluvias y tormentas", dijo Nubel Cisneros en un adelanto del fin de semana

Te puede interesar

Imputaron con prisión preventiva a Richard Ramírez, por encubrimiento y homicidio en calidad de coautor video
HOMICIDIO PLAYA VERDE

Imputaron con prisión preventiva a Richard Ramírez, por encubrimiento y homicidio en calidad de coautor
No hay absolutamente nada para ocultar, dijo Danza sobre su cargo en ASSE; se tomó licencia de la revista del SMU video
licencia de un año

"No hay absolutamente nada para ocultar", dijo Danza sobre su cargo en ASSE; se tomó licencia de la revista del SMU
Orsi ante nuevo planteo de la oposición sobre Álvaro Danza: Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan video
PRESIDENTE

Orsi ante nuevo planteo de la oposición sobre Álvaro Danza: "Si quieren seguir entretenidos con eso, que sigan"

Dejá tu comentario