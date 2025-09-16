Imputaron con prisión preventiva a Richard Ramírez, por encubrimiento y homicidio en calidad de coautor

Richard Ramírez, de 47 años, fue imputado este martes por el crimen de la joven ocurrido en Playa Verde.

El delincuente cumplirá 180 días de prisión preventiva por el delito de encubrimiento en reiteración real con un delito de homicidio especialmente agravado en calidad de coautor.

El abogado de la familia de Taliha Tuvy, Leandro Arévalo, dijo a Subrayado que por lo que surge de las investigaciones, Ramírez no sería quien ultimó a la joven.

"Vinimos con la mamá y otros familiares. La mamá siempre manifestó su intención de participar en el proceso; una gran fortaleza. Ella, por ahora, dijo que no quería manifestarse ante los medios, pero que eventualmente terminado esto sí lo hará".

Consultado sobre el relato de lo sucedido en la noche del crimen, Arévalo indicó que la idea de la investigación siempre fue trabajarla con hermetismo, y destacó la labor de la Policía y de la Fiscalía.

"Se movieron muy rápido, de una manera muy profesional. Nos tuvieron en conocimiento todo el tiempo de lo que iban haciendo, la verdad llama la atención y se destaca esa labor", dijo en relación al trabajo de los efectivos.

Con respecto a lo ocurrido esa noche, el abogado dijo que "parece que estas personas los abordaron, los intentaron rapiñar y ante la resistencia, ahí es que deciden ultimarla a Taliha, la persona que en principio sigue prófuga".

La pareja de la joven fue quien brindó la declaración de cómo sucedieron los hechos. Al momento, no está claro si la mujer fue asesinada afuera o dentro del auto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1968097841131475076&partner=&hide_thread=false #AHORA | Imputaron a Richard Ramírez, de 47 años, por el crimen de la joven de Playa Verde. Cumplirá prisión preventiva por 180 días. pic.twitter.com/3LcQcmFfYQ — Subrayado (@Subrayado) September 16, 2025

El caso

La víctima, de 26 años, estaba dentro de un auto en un estacionamiento de la playa y un hombre que se encontraba junto a ella dijo a la Policía que los autores fueron dos delincuentes en moto que le exigieron la billetera y le dispararon.

Tras ser herida, la víctima –de profesión enfermera– fue trasladada a un centro médico donde fue diagnosticada su muerte. En tanto, el hombre que la acompañaba, resultó ileso.

El crimen ocurrió en Rambla Costanera esquina Leonardo Olivera. Hasta allí concurrieron autoridades de la Jefatura de Maldonado, además de efectivos de la Policía Científica que hicieron pericias en la escena.

La Policía detuvo en la mañana de este lunes a Richard Ramírez, de 47 años, quien fue imputado este martes. Por su parte, José Carlos Machado González, de 32 años, sigue requerido por el homicidio de la joven, y por otro crimen en Canelones.

Desde el Ministerio del Interior exhortan a quien tenga información para aportar, a comunicarse al 911, al 0800 5000 o en la seccional más cercana.