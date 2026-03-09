Un hombre fue apuñalado en una pierna por un individuo que lo abordó en plena calle en el Cerro

Un hombre de 52 años fue apuñalado en el muslo derecho por un individuo que lo interceptó de forma agresiva en plena calle y con quien discutió este lunes de tarde en Centro América y Egipto, en el Cerro de Montevideo.

Cuando los efectivos de la seccional 24 llegaron al lugar, el herido de arma blanca ya había sido trasladado por un particular al Hospital del Cerro. En el centro de salud, narró lo ocurrido y contó que el agresor se fugó tras lo ocurrido.

La médica de emergencia le diagnosticó la lesión, que no reviste gravedad. La víctima realizó la denuncia por la agresión.

La Policía investiga lo ocurrido, al tiempo que releva las cámaras de videovigilancia de la zona, que registraron el episodio. Los efectivos recorrieron las inmediaciones del lugar de la agresión, pero no pudieron encontrar al agresor.