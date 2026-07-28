Un hombre de 39 años fue apuñalado en la pierna izquierda cuando se encontraba en una obra de edificios en construcción, sobre las 11:00 de este lunes, en el ingreso a la ciudad de Colonia del Sacramento.
Un hombre fue apuñalado cuando se encontraba en una obra en construcción en Colonia; el autor fugó
La víctima recibió una puñalada en la pierna izquierda y fue trasladada a un centro médico de Colonia del Sacramento. El agresor fugó.
Tras ser herida, la víctima fue trasladada a un centro médico de la zona.
Fuentes policiales confirmaron la información a Subrayado, señalando que se inició una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y bajo qué circunstancias.
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En tanto, el agresor ya fue identificado: es un hombre de 42 años con varios antecedentes penales que, tras herir a la víctima, huyó del lugar.
La Fiscalía departamental fue informada del caso y asumió la investigación.
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