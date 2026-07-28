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Colonia del sacramento

Un hombre fue apuñalado cuando se encontraba en una obra en construcción en Colonia; el autor fugó

La víctima recibió una puñalada en la pierna izquierda y fue trasladada a un centro médico de Colonia del Sacramento. El agresor fugó.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un hombre de 39 años fue apuñalado en la pierna izquierda cuando se encontraba en una obra de edificios en construcción, sobre las 11:00 de este lunes, en el ingreso a la ciudad de Colonia del Sacramento.

Tras ser herida, la víctima fue trasladada a un centro médico de la zona.

Fuentes policiales confirmaron la información a Subrayado, señalando que se inició una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y bajo qué circunstancias.

Foto: Subrayado.
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En tanto, el agresor ya fue identificado: es un hombre de 42 años con varios antecedentes penales que, tras herir a la víctima, huyó del lugar.

La Fiscalía departamental fue informada del caso y asumió la investigación.

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