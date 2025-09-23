Un hombre está grave tras ser herido en el abdomen por un disparo; investigan las causas

Un hombre resultó herido de arma de fuego en el abdomen este martes en Camino Cibils y Paso de la Boyada, en el Cerro de Montevideo.

El parte policial al que accedió Subrayado indica que el herido, de 34 años y poseedor de antecedentes, llegó al hospital del Cerro en un móvil policial donde fue diagnosticado con una herida de fuego en el abdomen, que revestía gravedad.

La pareja del hombre manifestó que iban caminando cuando en determinado momento una camioneta de color blanco se detuvo y un hombre bajó. Seguidamente, comenzó a golpear al hombre. Luego se retiró del lugar, pero volvió y le efectuó varios disparos con un arma tipo revólver.

El herido permanece internado en estado grave.

Temas de la nota Cerro

disparo