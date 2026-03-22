Un hombre está grave tras ser baleado en la cabeza cuando salía de un supermercado en el barrio Casavalle

Un hombre fue baleado en la cabeza este domingo de noche en las calles Isidoro Mas de Ayala y Ricardo Maquinón, en la zona de Casavalle.

Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre, de 32 años, estaba en la puerta de un supermercado cuando individuos pasaron y le dispararon varias veces.

Al momento se encuentra internado en estado grave en la policlínica de Capitán Tula.

La Policía encontró 18 vainas en la escena; analiza las cámaras de videovigilancia para dar con los autores del ataque a balazos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2035866612041986117&partner=&hide_thread=false #AHORA | Un hombre fue baleado en la cabeza y se encuentra en la policlínica de Capitán Tula. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/2g2rL9Lwco — Subrayado (@Subrayado) March 22, 2026

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