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MÁS DE 18 VAINAS EN LA ESCENA

Un hombre está grave tras ser baleado en la cabeza cuando salía de un supermercado en el barrio Casavalle

Información a la que accedió Subrayado señala que el joven de 32 años está internado en la policlínica de Capitán Tula. En la escena la Policía encontró más de 18 vainas.

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Un hombre fue baleado en la cabeza este domingo de noche en las calles Isidoro Mas de Ayala y Ricardo Maquinón, en la zona de Casavalle.

Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre, de 32 años, estaba en la puerta de un supermercado cuando individuos pasaron y le dispararon varias veces.

Al momento se encuentra internado en estado grave en la policlínica de Capitán Tula.

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Tres heridos de bala, entre ellos un menor de 13 años, internados tras ataque en el barrio Marconi

La Policía encontró 18 vainas en la escena; analiza las cámaras de videovigilancia para dar con los autores del ataque a balazos.

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