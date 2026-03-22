Un hombre fue baleado en la cabeza este domingo de noche en las calles Isidoro Mas de Ayala y Ricardo Maquinón, en la zona de Casavalle.
Un hombre está grave tras ser baleado en la cabeza cuando salía de un supermercado en el barrio Casavalle
Información a la que accedió Subrayado señala que el joven de 32 años está internado en la policlínica de Capitán Tula. En la escena la Policía encontró más de 18 vainas.
Información a la que accedió Subrayado indica que el hombre, de 32 años, estaba en la puerta de un supermercado cuando individuos pasaron y le dispararon varias veces.
Al momento se encuentra internado en estado grave en la policlínica de Capitán Tula.
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La Policía encontró 18 vainas en la escena; analiza las cámaras de videovigilancia para dar con los autores del ataque a balazos.
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