Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío, con heladas de madrugada, mínimas de 0 grado y muy bajas sensaciones térmicas de noche.
Frío, con heladas y mínimas de 0 grado, así continúa la semana, según el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo frío y muy frío, con heladas de madrugada, mínimas de 0 grado y muy bajas sensaciones térmicas de noche.
De acuerdo a su informe, la mañana de este martes comienza nuevamente muy fría con algunas heladas y posterior formación de nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca con importantes periodos de Sol permaneciendo muy fría en la noche.
El miércoles la mañana estará muy fría todavía con algunas heladas, observándose luego neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca en el sur y este y templada en el norte con pasaje de nubosidad hacia la noche, generando ligera inestabilidad en la costa sureste.
Muy frío y con heladas de madrugada, así comienza la semana según Nubel Cisneros
El jueves la mañana estará fría aun con restos de nubosidad en la costa este. La tarde continuará fresca con bajas sensaciones térmicas y escasa nubosidad, previéndose pronunciado descenso de temperatura en la noche.
Martes 19
Zona Norte: máxima 17º y mínima 2º
Zona Norte: máxima 14º y mínima 0º
Zona Norte: máxima 14º y mínima 8º
Miércoles 20
Zona Norte: máxima 18º y mínima 4º
Zona Norte: máxima 14º y mínima 6º
Zona Norte: máxima 13º y mínima 9º
Jueves 21
Zona Norte: máxima 14º y mínima 2º
Zona Norte: máxima 14º y mínima 2º
Zona Norte: máxima 11º y mínima 8º
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