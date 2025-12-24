Un hombre está grave tras ser atacado con un machete en pelea callejera; el agresor fue imputado

Un hombre se encuentra internado grave tras ser atacado con un machete en una pelea callejera, en el barrio Burton, en la ciudad de Salto.

El hecho de violencia tuvo lugar en las últimas horas cuando dos personas, una de 34 años y otra de 22, se enfrentaron en plena vía pública.

El de 34 portaba un machete, mientras que el segundo tenía un trozo de hierro. Los vecinos llamaron a la Policía y una vez en el lugar, trasladaron al de 22 por varias heridas.

El hombre se encuentra internado en el hospital local, mientras que el agresor fue detenido y declaró ante la Justicia. Fue imputado por el delito de lesiones personales agravadas en calidad de autor y deberá cumplir 180 días de arresto domiciliario, mientras continúa la investigación.

Temas de la nota pelea callejera

Salto