Un hombre está grave en el CTI del Maciel tras ser atacado con una varilla de hierro en el Centro

Un hombre está grave tras ser atacado con una varilla de hierro tras una discusión en el Centro de Montevideo. Fue herido en la cabeza y está en CTI .

El episodio violento ocurrió en la madrugada de este viernes en la intersección de las calles Soriano y Carlos Quijano. Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, los efectivos fueron alertados sobre una persona herida en esa dirección. Al llegar, encontraron a la víctima inconsciente y fue trasladada al Hospital Maciel .

Al centro de salud ingresó con traumatismo encefalocraneano y con pérdida de conocimiento. Según indicaron fuentes del caso a Subrayado , el hombre se encuentra en CTI y en estado grave.

De acuerdo a lo que indicaron las fuentes, la víctima estaba en situación de calle y discutió con otras dos personas una mujer y un hombre que terminaron agrediéndolo con una varilla de hierro. El hombre que se encuentra grave tiene 46 años y 10 antecedentes penales.

El caso, al momento, es investigado por personal de la Zona 1 de la Policía de Montevideo.