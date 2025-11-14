RECIBÍ EL NEWSLETTER
FUE GOLPEADO EN LA CABEZA

Un hombre está grave en el CTI del Maciel tras ser atacado con una varilla de hierro en el Centro

La víctima de 46 años y en situación de calle, discutió con una mujer y un hombre que lo golpearon en la cabeza. El episodio de violencia ocurrió en la madrugada en Soriano y Carlos Quijano.

maciel-hospital-asse-públicpo.jpg

Un hombre está grave tras ser atacado con una varilla de hierro tras una discusión en el Centro de Montevideo. Fue herido en la cabeza y está en CTI.

El episodio violento ocurrió en la madrugada de este viernes en la intersección de las calles Soriano y Carlos Quijano. Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, los efectivos fueron alertados sobre una persona herida en esa dirección. Al llegar, encontraron a la víctima inconsciente y fue trasladada al Hospital Maciel.

Al centro de salud ingresó con traumatismo encefalocraneano y con pérdida de conocimiento. Según indicaron fuentes del caso a Subrayado, el hombre se encuentra en CTI y en estado grave.

un hombre de 61 anos fue asesinado tras recibir un disparo en la ingle en la zona del barrio nuevo paris
Seguí leyendo

Un hombre de 61 años fue asesinado tras recibir un disparo en la ingle en la zona del barrio Nuevo París

De acuerdo a lo que indicaron las fuentes, la víctima estaba en situación de calle y discutió con otras dos personas una mujer y un hombre que terminaron agrediéndolo con una varilla de hierro. El hombre que se encuentra grave tiene 46 años y 10 antecedentes penales.

El caso, al momento, es investigado por personal de la Zona 1 de la Policía de Montevideo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RAPIÑA EN NUEVO PARÍS

Colega recordó al médico asesinado: "Él transmitía una energía muy particular, porque siempre estaba contento"
REMATE JUDICIAL

La Junta Nacional de Drogas remata nueve vehículos de alta gama decomisados a narcos
ACTUALIZACIÓN

Prisión preventiva para el hombre que baleó a su hija adolescente en vivienda de Flor de Maroñas
Rivera y Bustamante

Un hombre de 40 años fue apuñalado tras una discusión en una vivienda del barrio Buceo
EN ZONA DE POCITOS

Robaron dinero y dispositivos electrónicos en la casa del abogado Óscar López Goldaracena

Te puede interesar

Imputaron a un hombre de 48 años por su participación material en el atentado a Mónica Ferrero
SÉPTIMO IMPUTADO

Imputaron a un hombre de 48 años por su participación material en el atentado a Mónica Ferrero
Justicia resolvió acceder a reexaminar la denuncia de Martín Mutio por presuntas irregularidades en su caso video
DENUNCIA ARCHIVADA POR FISCALÍA

Justicia resolvió acceder a reexaminar la denuncia de Martín Mutio por presuntas irregularidades en su caso
Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos video
SE REUNIRÁ CON EMBAJADOR DE EEUU

Orsi dijo que espera hablar con Milei sobre el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

Dejá tu comentario