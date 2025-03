Un hombre entró armado al Hospital de Durazno y disparó contra un paciente

El autor no fue detenido y es buscado por la Policía. Ingresó cuando había terminado el horario de visitas, sobre 16:30, y en el lugar, extrajo el arma.

La Policía enmarca el hecho en un conflicto criminal entre dos bandas, que está siendo investigado.

La víctima de los disparos no reviste gravedad y no va a radicar la denuncia. No tenía guardia policial porque su internación era por un siniestro de tránsito, informó la corresponsal de Subrayado, Andrea Madera.

La Policía está trabajando sobre el hecho. Además, informaron que se va a brindar seguridad en el hospital, a los funcionarios y al joven herido.