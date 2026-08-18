Un hombre baleó a un delincuente que ingresó a su casa, ubicada en una zona descampada, en camino Repetto, próxima a los barrios Capra y Piedras Blancas.
Un hombre disparó a un delincuente que había ingresado a su casa, en camino Repetto; declara ante la Policía
La Policía trasladó al herido hasta la policlínica de Capitán Tula. El hombre que disparó fue llevado a declarar.
De acuerdo a la información primaria, el dueño de casa escuchó a los perros ladrar y al recorrer la vivienda encontró a un delincuente en la cocina. Le disparó al menos dos veces, con una pistola calibre 9 mm, y llamó a la Policía.
Fue trasladado por efectivos a la policlínica de Capitán Tula, con una herida en la pierna.
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Trabaja en la escena la Policía Científica, con las pericias correspondientes.
El hombre fue llevado a declarar y analizan el porte del arma.
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