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Un hombre disparó a un delincuente que había ingresado a su casa, en camino Repetto; declara ante la Policía

La Policía trasladó al herido hasta la policlínica de Capitán Tula. El hombre que disparó fue llevado a declarar.

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Un hombre baleó a un delincuente que ingresó a su casa, ubicada en una zona descampada, en camino Repetto, próxima a los barrios Capra y Piedras Blancas.

De acuerdo a la información primaria, el dueño de casa escuchó a los perros ladrar y al recorrer la vivienda encontró a un delincuente en la cocina. Le disparó al menos dos veces, con una pistola calibre 9 mm, y llamó a la Policía.

Fue trasladado por efectivos a la policlínica de Capitán Tula, con una herida en la pierna.

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