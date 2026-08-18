Un hombre disparó a un delincuente que había ingresado a su casa, en camino Repetto; declara ante la Policía

Un hombre baleó a un delincuente que ingresó a su casa, ubicada en una zona descampada, en camino Repetto, próxima a los barrios Capra y Piedras Blancas.

De acuerdo a la información primaria, el dueño de casa escuchó a los perros ladrar y al recorrer la vivienda encontró a un delincuente en la cocina. Le disparó al menos dos veces, con una pistola calibre 9 mm, y llamó a la Policía.

Fue trasladado por efectivos a la policlínica de Capitán Tula, con una herida en la pierna.

Trabaja en la escena la Policía Científica, con las pericias correspondientes. El hombre fue llevado a declarar y analizan el porte del arma. Un hombre baleó a un delincuente que ingresó a su casa. El herido fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula. @eugescogna | https://t.co/WMZoN7jYv1 pic.twitter.com/zstKpLV4b7 — Subrayado (@Subrayado) August 18, 2026

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