El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este lunes una advertencia naranja y otra amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes. Ambas comenzaron a regir a las 8:00 y tienen una probabilidad superior al 75%. Se actualizarán a las 17:30.
Gran parte del país bajo advertencias naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas
Hay doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. Mirá el detalle.
La advertencia naranja es por tormentas fuertes y puntualmente severas. Según Inumet, algunas zonas serán afectadas por tormentas fuertes y/o severas, que podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
La advertencia amarilla es por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. En este caso, se prevén tormentas que podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.
Vecinos de Paso Molino se movilizan, reclaman seguridad y por vandalismo en la zona
Advertencia naranja
Mirá las zonas afectadas por la advertencia naranja.
Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, San Jorge y Santa Bernardina.
Flores: Andresito, Ismael Cortinas y Juan José Castro.
Florida: Goñi.
Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Gartental, General Borges, Grecco, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.
Salto: Albisu, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Salto, San Antonio y Termas del Daymán.
Tacuarembó: Achar, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros y Rincón del Bonete.
Advertencia amarilla
Mirá las zonas afectadas por la advertencia amarilla.
Artigas: Baltasar Brum, Cainsa, Colonia Palma, Diego Lamas, Mones Quintela y Sequeira.
Cerro Largo: todo el departamento.
Colonia: Agraciada y Florencio Sánchez.
Durazno: Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius y Sarandí del Yí.
Flores: Cerro Colorado, La Casilla y Trinidad.
Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Casupá, Cerro Chato, Florida, Fray Marcos, La Cruz, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.
Maldonado: Aiguá y Los Talas.
Paysandú: Tambores.
Río Negro: Fray Bentos y Los Arrayanes.
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen, San Luis Al Medio y Velázquez.
Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Saucedo y Termas del Arapey.
Soriano: Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Mercedes, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.
Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
Treinta y Tres: todo el departamento.
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