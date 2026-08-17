Fiesta de alumnos de un colegio terminó con tres jóvenes rapiñados cerca del CDS: el padre de uno de ellos contó cómo fue

Jóvenes que participaban de una fiesta fueron rapiñados en la madrugada del domingo en ruta 102 y Servidumbre, cerca del estadio Campeón del Siglo. El evento fue organizado por alumnos del colegio Juan XXIII.

El padre de uno de ellos contó lo ocurrido a través de un audio difundido en un grupo de Whatsapp y, si bien confirmó lo ocurrido a Subrayado, prefirió no ofrecer una nota. Dijo que sobre las 2:45 su hijo y otros jóvenes fueron abordados por personas que se hicieron pasar por guardias de seguridad. Estaban en la calle, frente al predio donde se realizaba la fiesta. Los hicieron alejar y sentar en el piso, les apuntaron con un arma y les robaron sus pertenencias, según agregó.

Los delincuentes los alejaron aún más del lugar y los llevaron a un contenedor ubicado dentro del predio. Allí permanecieron durante aproximadamente una hora, mientras eran amenazados para que entregaran las claves de sus celulares, agregó el padre.

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Una de las víctimas logró enviar un mensaje a sus amigos. A partir de allí, quienes recibieron el mensaje informaron a los organizadores de la fiesta, la música fue pausada y llamaron al 911.

Según informaron desde la Policía a Subrayado, la denuncia indica lo siguiente: las víctimas fueron una adolescente de 15 años y dos jóvenes de 18. Ninguno sufrió lesiones. Les robaron tres celulares y $500.

La fiesta era abierta al público con previa compra de entrada. Al menos una de las víctimas era alumna del colegio ubicado en el barrio Cordón.

Según la Policía, en la denuncia no consta que los jóvenes estuvieran en una fiesta. Sin embargo, el padre confirmó que estaban participando del evento.

El caso está bajo investigación de la Seccional 18ª de la Jefatura de Zona Operacional III.