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lluvias abundantes

Inundaciones en Melo y Río Branco tras lluvias copiosas: al menos 26 evacuados y afectaciones en viviendas

Las intensas lluvias provocaron inundaciones y afectaciones en varios barrios de Melo y Río Branco. Además, hay varios autoevacuados.

Foto: Subrayado. Inundaciones en Melo, Cerro Largo, desde la noche del lunes.

Foto: Subrayado. Inundaciones en Melo, Cerro Largo, desde la noche del lunes.

Las lluvias copiosas registradas en las últimas horas generaron inundaciones en Melo y Río Branco, departamento de Cerro Largo. En Melo hay al menos 14 evacuados y en Río Branco, al menos, 12, según información a la que accedió Subrayado. Además, hay varios autoevacuados.

En Melo, el barrio Soñora se encuentra aislado y toda la zona de la rambla Costanera del arroyo está inundada. También se registraron afectaciones en la zona del Estadio Municipal, el barrio Progreso y la zona baja del barrio García.

Además, el camino a Paso Taborda se encuentra inundado a la altura del barrio Hipódromo.

Foto: Policía Caminera.
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Lluvias abundantes: hay varias rutas cortadas por crecidas de cursos de agua en el norte y este del país

En Río Branco, durante la noche del lunes había 12 personas evacuadas de las zonas de barrio Comercial y barrio Magallanes.

La acumulación de agua también afecta la circulación en la ruta 18, sobre el río Tacuarí. En la mañana de este martes no pueden pasar vehículos pequeños y la circulación de camiones se encuentra cada vez más complicada.

Melo ya había registrado el mayor acumulado de lluvia del país en las 24 horas previas al lunes. Según informó Inumet, entre las 7:00 del domingo y las 7:00 del lunes cayeron 74 milímetros en la ciudad. Le siguieron Vichadero, con 61 milímetros; Treinta y Tres, con 45; Rivera, con 39; Minas de Corrales, con 38,1; Salto, con 35; e Illescas, con 25,6 milímetros.

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