Un delincuente de Salto fue condenado a cinco años y medio de cárcel por varias rapiñas cometidas en distintos comercios de la ciudad en las últimas semanas.
Condenaron a un delincuente de Salto a cinco años y medio de cárcel por varias rapiñas
El delincuente ya tenía antecedentes penales y cometió varias rapiñas en comercios de Salto en las últimas semanas.
La condena fue como autor responsable de varios delitos de rapiñas con armas de fuego.
Varias de sus rapiñas quedaron registradas en cámaras de seguridad de los comercios, a los que ingresaba armado y con un casco de moto puesto para cubrirse el rostro.
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El delincuente tiene 44 años de edad y varios antecedentes penales.
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