Un hombre denunció que fue víctima de una golpiza en Salto: está internado grave

Foto: Subrayado. Archivo.

En la última medianoche la Policía de Salto recibió información de que un hombre estaba caído en la calle con sangrado en la cabeza en las calles San Martín e Itapebí.

Efectivos que fueron al lugar hallaron a la víctima, un hombre de 28 años. Tenía hundimiento de cráneo y dolor en las costillas. Denunció ante los policías que fue víctima de una golpiza.

Fue trasladado al hospital local donde permanece internado en estado grave, informó la Jefatura local.

La investigación está en manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salto y de la Fiscalía.

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