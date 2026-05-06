En la última medianoche la Policía de Salto recibió información de que un hombre estaba caído en la calle con sangrado en la cabeza en las calles San Martín e Itapebí.
Un hombre denunció que fue víctima de una golpiza en Salto: está internado grave
El hombre de 28 años tiene hundimiento de cráneo y está internado en el hospital de Salto.
Efectivos que fueron al lugar hallaron a la víctima, un hombre de 28 años. Tenía hundimiento de cráneo y dolor en las costillas. Denunció ante los policías que fue víctima de una golpiza.
Fue trasladado al hospital local donde permanece internado en estado grave, informó la Jefatura local.
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La investigación está en manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salto y de la Fiscalía.
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