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Tiene 28 años

Un hombre denunció que fue víctima de una golpiza en Salto: está internado grave

El hombre de 28 años tiene hundimiento de cráneo y está internado en el hospital de Salto.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

En la última medianoche la Policía de Salto recibió información de que un hombre estaba caído en la calle con sangrado en la cabeza en las calles San Martín e Itapebí.

Efectivos que fueron al lugar hallaron a la víctima, un hombre de 28 años. Tenía hundimiento de cráneo y dolor en las costillas. Denunció ante los policías que fue víctima de una golpiza.

Fue trasladado al hospital local donde permanece internado en estado grave, informó la Jefatura local.

Foto: Subrayado. Escuela donde fue hallada la droga.
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La investigación está en manos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Salto y de la Fiscalía.

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