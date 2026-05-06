Una niña de 10 años concurrió a la escuela con marihuana en su mochila y le fue incautada. Ocurrió en una institución del barrio Salto Nuevo, en la zona sur de la ciudad, y las autoridades hicieron la denuncia ante la Policía.
Hallaron marihuana en la mochila de una alumna en una escuela en Salto
Se hallaron “cosas de adultos que no corresponden estar en las mochilas de los niños”, lamentó la inspectora departamental de Primaria.
Fuentes del caso dijeron a Subrayado que la menor le mostró la droga a un compañero, que avisó de la situación. Desde la escuela fue avisada la Policía y la familia de la niña.
La inspectora departamental de Primaria de Salto, Alejandra Leal, dijo a Subrayado que se hallaron “cosas de adultos que no corresponden estar en las mochilas de los niños”. El objetivo primario, afirmó, es “proteger a nuestros niños de estas situaciones”.
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“Tenemos los equipos técnicos para seguir acompañando a esos niños y a esas familias. Ante cualquier situación que afecte a un niño tenemos que actuar”, expresó.
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