Hallaron marihuana en la mochila de una alumna en una escuela en Salto

Escuela donde fue hallada la droga. Foto: Subrayado. Escuela donde fue hallada la droga.

Una niña de 10 años concurrió a la escuela con marihuana en su mochila y le fue incautada. Ocurrió en una institución del barrio Salto Nuevo, en la zona sur de la ciudad, y las autoridades hicieron la denuncia ante la Policía.

Fuentes del caso dijeron a Subrayado que la menor le mostró la droga a un compañero, que avisó de la situación. Desde la escuela fue avisada la Policía y la familia de la niña.

La inspectora departamental de Primaria de Salto, Alejandra Leal, dijo a Subrayado que se hallaron “cosas de adultos que no corresponden estar en las mochilas de los niños”. El objetivo primario, afirmó, es “proteger a nuestros niños de estas situaciones”.

“Tenemos los equipos técnicos para seguir acompañando a esos niños y a esas familias. Ante cualquier situación que afecte a un niño tenemos que actuar”, expresó.

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