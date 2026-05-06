Inumet actualizó aviso: ingresa un frente frío y el viernes aumentan los vientos por ciclón extratropical en el océano

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este miércoles una actualización del aviso especial a la población por tormentas fuertes, puntualmente severas, y posterior formación de un ciclón extratropical.

La inestabilidad continúa al sur del río Negro con tormentas fuertes y precipitaciones abundantes, luego hacia la noche un frente frío ingresará al país, generando tormentas fuertes, algunas severas, y lluvias copiosas en todo el territorio. Se estiman acumulados de lluvia de entre 60 y 100 mm en 12 horas, especialmente en el centro-sur, este y noreste.

Esta situación se extenderá hasta la madrugada del viernes 8. En zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica; lluvias abundantes, puntualmente copiosas; rachas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo.

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Tras el pasaje del frente frío, se espera un aumento del viento debido a la profundización de un ciclón extratropical sobre el océano Atlántico, prevé el Inumet. La zona costera será la más afectada, con vientos persistentes 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h, y un aumento significativo del oleaje.

Además, se prevé un descenso marcado de temperatura, generando bajas sensaciones térmicas. Se dará a partir del viernes 8 y hasta la mañana del domingo 10.