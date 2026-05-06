Cosse presentó proyecto para el entorno del Palacio Legislativo y dio detalles de las obras pensadas

"Donde hay hormigón, ampliar los espacios públicos", detalló Cosse sobre el borrador que está previsto para presentar la próxima semana en la Comisión Administrativa. "148.000 ingresaron al Palacio Legislativo en el año 2025" por lo cual cabe pensar "cuántos más circulan por sus alrededores". "Por eso planteamos más espacios públicos", dijo.

Sobre el edificio de usos múltiples, dijo que está pensado para albergar documentación que actualmente está expuesta por falta de seguridad, también para que haya espacios de convivencia, de estudio, para organizaciones sociales y que sea utilizado sin costo. También proponen la posibilidad de un hogar estudiantil. "Está todo para discutirse", señaló y remarcó que es un "borrador".

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"Donde hoy hay un helipuerto que no se usa, planteamos en este borrador hacer un edificio público. El Palacio tiene cientos de miles de libros que no están en condiciones adecuadas, ni de seguridad. También está expuesta la seguridad de la gente, que es lo más importante", indicó.

"El Palacio Legislativo está en un barrio con la Facultad de Medicina y más instituciones. Donde circulan miles y miles de estudiantes. Y nos planteamos si este edificio de uso múltiple no podría tener espacios para los estudiantes, por qué no un hogar estudiantil.

El Palacio Legislativo apoya un Caif, que atiende a 90 niños, tiene una lista de espera de 230", agregó.

"¿No se puede hacer nada para mejorar un barrio donde circulan miles de estudiantes? ¿No se puede hacer nada para mejorar la seguridad en la zona? ¿Hay que dejar todo como está?", cuestionó respecto a las críticas que recibió el borrador antes de ser presentado.