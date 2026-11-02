Un hombre condenado por robo de caños de aires acondicionados; había sido detenido caminando por ruta 3

Un hombre de 41 años fue condenado tras ser detenido en ruta 3 con caños de cobre robados en Paysandú.

El procedimiento fue durante un patrullaje preventivo de la seccional 7ª de Chapicuy. Los policías vieron al hombre caminando por el kilómetro 440 y, al registrarlo, encontraron una bolsa con varios caños de cobre de equipos de aire acondicionado.

Consultado por la procedencia, dijo que los había robado en una finca abandonada. Los efectivos fueron hasta el lugar y el propietario confirmó los daños y la falta de componentes en uno de sus equipos.

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Pero la investigación fue más allá. El hombre fue vinculado además con otros tres hurtos de octubre. Dos de ellos, en una institución educativa de la zona norte de Paysandú, donde se llevaron componentes de equipos de aire acondicionado y se causaron daños en las instalaciones.

La Fiscalía de 3º turno dispuso que compareciera ante la Justicia. Finalmente, fue condenado como autor de cuatro delitos de hurto, tres de ellos, especialmente agravados, en régimen de reiteración real.