Mediante un boquete intentaron robar durante el fin de semana en una joyería de Punta Carretas

Un intento de robo a una joyería mediante un boquete ocurrió durante el fin de semana en un comercio ubicado 21 de Setiembre y Ellauri, en Punta Carretas. Los delincuentes ingresaron al lugar a través de un agujero que realizaron en una pared de la cocina, que da a un local lindero que se encuentra en alquiler.

De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado del caso, los ladrones ingresaron al local vacío, hasta cambiaron el candado, y trabajaron durante varios días para realizar el boquete para conectar con la joyería. Fuentes policiales indicaron que el trabajo fue de delincuentes con experiencia.

Por el momento, los responsables de la joyería no constataron el faltante de ningún objeto solo los daños materiales en el local.

Seguí leyendo Por un boquete entraron a robar y causaron destrozos en un centro social que atiende niños con autismo y discapacidad

Testigos indicaron a la Policía que desde el viernes escucharon ruidos a golpes en la noche y durante el día. Hasta que los mismos se hicieron más intensos y fueron hasta el frente de los locales, cuando alumbraron y vieron más de cinco personas en actitud sospechosa. Fue ahí que alertaron al dueño del local.

Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II investiga el caso. Se dispuso el análisis de las cámaras de seguridad del comercio y las de videovigilancia del Ministerio del Interior para identificar a los responsables. No hay personas detenidas.