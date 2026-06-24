Un hombre asesinado de varios disparos y otro herido tras ataque a tiros en Jardines del Hipódromo

La ráfaga de disparos que derivó en el asesinato de un hombre y que dejó herido a otro fue advertida sobre las 21:30 horas por el sistema Shotspotter de la Policía, que registró 19 disparos en Jardines del Hipódromo.

Cuando los policías llegaron al cruce de Novara y Alsacia encontraron un auto Chevrolet Cruze con más de 20 impactos de bala, el cargador de una pistola, sangre y 20 casquillos esparcidos en la calle.

Mientras tanto, las víctimas del ataque llegaron a la policlínica de Jardines del Hipódromo en un auto BMW que dejó a los dos hombres heridos en la puerta de la emergencia y se retiró sin aportar información.

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Uno de los heridos tenía un disparo en la cabeza, otro en el pecho y un tercero en el brazo derecho.

Sobre las 22 horas se constató su muerte. Tenía 35 años y no poseía antecedentes penales, pero sí varias indagatorias policiales.

Junto a él, en el mismo auto, llegó un segundo hombre con un disparo en la pierna izquierda. Está fuera de peligro. Tiene 28 años y un antecedente penal.

Este testigo le explicó a los investigadores que ambos estaban dentro del auto estacionado cuando pasó otro vehículo con dos personas en su interior, les preguntaron quiénes eran ellos y les dispararon unas 20 veces.

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos asumió la investigación del crimen.

En la escena Policía Científica relevó los casquillos de bala, incautó el cargador del arma y perició el vehículo para obtener evidencia que aporte información para encontrar a los responsables.