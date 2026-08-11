Hallan el cuerpo de una mujer en Malvín y esperan por pericias para confirmar si es la enfermera buscada

La Armada Nacional informó que fue hallado el cuerpo de una mujer, en la mañana de este martes, en Hipólito Yrigoyen y Rambla República de Chile, en Malvín. “Se presume pudiera tratarse de la persona buscada en las últimas horas. Trabaja en el lugar personal de la División Investigaciones de Prefectura”, señaló en un comunicado breve.

Subrayado informó más temprano que Florencia Agustina Amorin Lima fue denunciada como ausente y está siendo buscada por la Prefectura ante la presunción de que se tiró al Río de la Plata.

Amorin es enfermera y trabaja en el Hospital Evangélico. Había sido emplazada y dejada en libertad mientras transcurre una investigación en su contra por el robo de fentanilo y morfina en ese centro médico.

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Enfermera investigada

El Hospital Evangélico hizo una denuncia policial pasada la medianoche del domingo luego de detectar que una enfermera de 27 años retiró de la farmacia ampollas de fentanilo y de morfina con recetas médicas apócrifas.

Las recetas presentadas llamaron la atención de los funcionarios de la farmacia, que reportaron el caso a sus superiores. Cuando se chequearon las cámaras de videovigilancia se vio que la enfermera, durante el descanso de su turno, retiró los medicamentos en dos oportunidades. Entre una vez y la otra se cambió de ropa y de peinado.

Tras revisar las cámaras, se le pidió a la enfermera que mostrara sus pertenencias y en la cartera encontraron las ampollas. Desde el hospital se llamó a la Policía, que incautó los medicamentos e informó a la Fiscalía.

La mujer quedó en libertad pero emplazada mientras se iniciaba la investigación. Sin embargo, llegó a las 6:30 del mismo domingo en un auto gris en Rambla O’Higgins y Rambla Concepción del Uruguay, en Malvín. Se bajó del vehículo y fue perdida de vista.

Ahora está reportada como persona ausente y siendo buscada por Prefectura ante la presunción de que pudo haberse tirado al río.

Cualquier información sobre su paradero se puede aportar al número telefónico 2030 4638.