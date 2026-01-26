RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL COLORADO, CANELOES

Un hombre apuñaló y golpeó a una mujer, escapó en un auto, chocó e intentó quitarse la vida

Un hombre de 81 años apuñaló y golpeó a una mujer de 54 años en El Colorado, Canelones. Huyó en auto, chocó, y testigos dijeron que intentaba quitarse la vida con cortes en el cuello.

Hombre detenido por Policía Caminera en ruta 48, El Colorado, Canelones. Foto: FocoUy (archivo).

Un hombre de 81 años apuñaló y golpeó a una mujer de 54 años en una vivienda de la zona de El Colorado, Canelones.

Luego huyó en un auto, chocó de frente con otro vehículo en el kilómetro 12,500 de la ruta 48, y allí fue encontrado con abundante sangrado y cortes en el cuello.

Según un informe primario de la Policía Caminera, testigos dijeron a los efectivos que el hombre tenía un cuchillo y decía que quería quitarse la vida.

De acuerdo a este informe, los policías ubican a un orto hombre en una vivienda cercana al lugar del accidente, quien dice que el hombre de 81 años, su padre, había atacado con un cuchillo a su madre.

La mujer ya había sido trasladada a un centro de salud en Las Piedras, donde se le diagnosticó “heridas múltiples con arma blanca, heridas en cráneo sin lesiones intracraneales, lesión abdominal penetrante y lesión grave trandinomuscular y en miembro superior izquierdo”, según detalla el informe de Policía Caminera.

El agresor fue trasladado a un centro de salud por las heridas en el cuello. La Fiscalía que tomó el caso dispuso que quede detenido.

El conductor del vehículo chocado por este hombre no sufrió lesiones. La mujer permanece internada.

Todo ocurrió el domingo de tarde, sobre las 18:30.

