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EN INVESTIGACIÓN

Estados Unidos: tres personas fueron asesinadas durante un tiroteo en un festival gastronómico en Seattle

La policía local afirma haber detenido a un sospechoso y busca a otro tras el incidente ocurrido durante el festival gastronómico "Bite of Seattle".

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Un tiroteo cerca del emblemático Space Needle de Seattle causó el domingo tres muertos y al menos cuatro heridos, entre ellos un niño pequeño, informaron las fuerzas de seguridad.

La policía local afirma haber detenido a un sospechoso y busca a otro tras el incidente ocurrido durante el festival gastronómico "Bite of Seattle" en una popular zona turística de esta ciudad del noroeste de Estados Unidos, reconocida por la Space Needle, una torre de observación construida para la Exposición Universal de 1962.

Según el subdirector de la policía Tyrone Davis, se oyeron disparos alrededor de las 18:00 locales. "Dos personas se disparaban" en el lugar, donde se recuperaron dos armas, añadió.

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La policía local dio cuenta de tres muertos en el tiroteo.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, dijo que se habían desplegado agentes del equipo SWAT de la Patrulla Estatal para ayudar a la policía local.

La alcaldesa Katie Wilson calificó el tiroteo de "acto de violencia atroz".

"Nuestra atención se centra en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que les acompañan", afirmó en un comunicado.

La portavoz del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, declaró que recibieron a cuatro víctimas del tiroteo: un niño, un hombre de 23 años, una mujer de 39 y otra de edad desconocida que fue enviada al quirófano.

Según el subdirector de la policía, las personas hospitalizadas se encuentran en "condición estable".

Varios testigos dijeron al canal de televisión de Seattle KIRO que escucharon múltiples disparos antes de salir corriendo.

"Al principio pensé que eran fuegos artificiales, y luego todo el mundo empezó a salir en masa y pasaban corriendo delante de nosotros", contó Nick Bate a la cadena.

"Empezamos a correr. No sabía, no miré hacia dónde iba la persona. Solo escuchaba todo", dijo un testigo a la AFP.

FUENTE: AFP

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