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EN EL NORTE DEL PAÍS

Hay detenidos, requeridos y reclusos investigados por tráfico de drogas, armas, estafas y falsificación de documentos

Hubo requisas en las cárceles Penal de Libertad (San José) y la de Cerro Carancho en Rivera, donde se incautó pasta base, dos teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones.

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Una organización que se dedicaba al tráfico de drogas y estafas, y que operaba en distintas partes del país, fue desarticulada por la Policía y está bajo investigación de la Fiscalía de Rivera. Detenciones y nueve privados de libertad implicados

Los delincuentes traficaban drogas y armas, y además estafaban en distintos puntos del país con distintas modalidades y gestionaban documentación falsa en el exterior.

Hubo requisas en las cárceles Penal de Libertad (San José) y la de Cerro Carancho en Rivera, donde se incautó pasta base, dos teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones. En un allanamiento a una casa en Tacuarembó, se incautó más pasta base, dinero en efectivo (pesos, reales y dólares), en otro, en Rivera, encontraron "730 gramos de cocaína, 101.590 pesos uruguayos, 1.915 reales, cuatro teléfonos celulares, una camioneta, una moto con matrícula brasileña y tres balanzas de precisión", detalló el Ministerio del Interior en un comunicado.

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Hay tres personas con antecedentes detenidas, tres requeridas (una presa en Santana do Livramento) y además una mujer fue citada a declarar.

Los procedimientos fueron realizados en Rivera, Tacuarembó y en cárceles, a través del operativo Archipélago, llevado a cabo por la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, y coordinado por la Fiscalía Semiespecializada de 3º Turno de Rivera, además de la Brigada Departamental Antidrogas de Tacuarembó.

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