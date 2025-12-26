RECIBÍ EL NEWSLETTER

Un hombre alcoholizado destrozó decoración navideña en San José y fue detenido

El daño fue sobre unos 14 árboles de la decoración navideña dispuesta en la vía pública de la ciudad.

navidad-san-jose-decoración

Un hombre destrozó los arbolitos de navidad y plantas de la calle este jueves, en San José de Mayo.

El hecho fue notificado por una mujer que observó cómo el hombre estaba en Batlle y Ordoñez y 25 de Mayo, rompiendo los distintos ornamentos. Personal policial constató luego "el daño en al menos 14 de los árboles de decoración navideña colocados en la Peatonal y alrededores", informa el parte de Jefatura de San José.

El sujeto fue detenido luego, en proximidades, y se corroboró que estaba alcoholizado. Tiene 23 años y quedó detenido, a la espera de una definición judicial.

