Un hombre destrozó los arbolitos de navidad y plantas de la calle este jueves, en San José de Mayo.
Un hombre alcoholizado destrozó decoración navideña en San José y fue detenido
El daño fue sobre unos 14 árboles de la decoración navideña dispuesta en la vía pública de la ciudad.
El hecho fue notificado por una mujer que observó cómo el hombre estaba en Batlle y Ordoñez y 25 de Mayo, rompiendo los distintos ornamentos. Personal policial constató luego "el daño en al menos 14 de los árboles de decoración navideña colocados en la Peatonal y alrededores", informa el parte de Jefatura de San José.
El sujeto fue detenido luego, en proximidades, y se corroboró que estaba alcoholizado. Tiene 23 años y quedó detenido, a la espera de una definición judicial.
