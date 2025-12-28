Un hombre fue denunciado y detenido en Salto tras insultar y amenazar al personal del hospital.
Un hombre agredió y amenazó a funcionarios del Hospital de Salto; deberá declarar en Fiscalía
El hombre fue retirado del lugar por la Policía y ahora Fiscalía lo citará para tomarle declaración.
El hombre acompañó a su hija al Hospital local en la madrugada del domingo. Luego de unas horas de espera manifestó su repudio por la situación y enfrentó a una funcionaria que estaba en el lugar.
Los hechos pasaron a mayores cuando el hombre les comenzó a proferir insultos y amenazas a quienes estaban trabajando.
La Policía se presentó en el lugar y retiró al agresor. Los funcionarios hicieron la denuncia y la Fiscalía lo citará para tomarle declaración.
