Un hombre agredió y amenazó a funcionarios del Hospital de Salto; deberá declarar en Fiscalía

El hombre fue retirado del lugar por la Policía y ahora Fiscalía lo citará para tomarle declaración.

hospital-de-salto-1.jpg

Un hombre fue denunciado y detenido en Salto tras insultar y amenazar al personal del hospital.

El hombre acompañó a su hija al Hospital local en la madrugada del domingo. Luego de unas horas de espera manifestó su repudio por la situación y enfrentó a una funcionaria que estaba en el lugar.

Los hechos pasaron a mayores cuando el hombre les comenzó a proferir insultos y amenazas a quienes estaban trabajando.

La Policía se presentó en el lugar y retiró al agresor. Los funcionarios hicieron la denuncia y la Fiscalía lo citará para tomarle declaración.

