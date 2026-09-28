Un hombre de 86 años murió tras el choque del auto en el que iba como acompañante contra una casa

Un hombre de 86 años murió este lunes tras chocar el auto en el que iba como acompañante contra una casa en Piriápolis.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió en horas de la tarde en el cruce de las calles Zufriategui y Piedras, informó la Policía de Maldonado.

La víctima iba como acompañante en el auto que era conducido con una mujer de 69 años, que resultó ilesa. La conductora perdió el dominio del vehículo e impactó contra una vivienda, causando daños en un portón.

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Un equipo médico de emergencia concurrió al lugar y constató el fallecimiento del hombre. En tanto, el dueño de la casa resultó ileso.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena, en la que trabajaron también personal de la seccional 11 y otras autoridades policiales.