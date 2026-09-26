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HOMICIDIO EN MONTEVIDEO

Mataron a un hombre de 39 años de varios disparos en zona de Punta de Rieles

El hombre fue trasladado herido de bala a la Policlínica de la calle Malinas, donde falleció mientras era atendido por los médicos.

Foto: archivo Subrayado.

Foto: archivo Subrayado.

La Policía investiga la muerte de un hombre de 39 años que llegó herido de bala a la policlínica de la calle Malinas, en Jardines del Hipódromo.

Ocurrió pasada las 20:30 del viernes, y según la información primaria de la Policía, a la que accedió Subrayado, el hombre fue baleado en la calle Copérnico, cerca de Punta de Rieles.

Hasta el centro de salud fue trasladado por un particular, que lo dejó y se fue. Los médicos lo atendieron pero falleció a los pocos minutos por varios impactos de bala en el cuerpo.

El lugar del homicidio, en Mac  Eachen y Capitán Videla. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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La víctima tenía antecedentes penales, de acuerdo al informe policial.

En el caso trabajaron efectivos de la Zona Operacional III, el Departamento de Delitos contra la Persona y el equipo de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía de Montevideo. Tomó el caso la Fiscalía de Homicidios de 2.º Turno.

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