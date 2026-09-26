Mataron a un hombre de 39 años de varios disparos en zona de Punta de Rieles

Foto: archivo Subrayado.

La Policía investiga la muerte de un hombre de 39 años que llegó herido de bala a la policlínica de la calle Malinas, en Jardines del Hipódromo.

Ocurrió pasada las 20:30 del viernes, y según la información primaria de la Policía, a la que accedió Subrayado, el hombre fue baleado en la calle Copérnico, cerca de Punta de Rieles.

Hasta el centro de salud fue trasladado por un particular, que lo dejó y se fue. Los médicos lo atendieron pero falleció a los pocos minutos por varios impactos de bala en el cuerpo.

La víctima tenía antecedentes penales, de acuerdo al informe policial. En el caso trabajaron efectivos de la Zona Operacional III, el Departamento de Delitos contra la Persona y el equipo de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía de Montevideo. Tomó el caso la Fiscalía de Homicidios de 2.º Turno.