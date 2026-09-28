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Incidentes en festejos de Peñarol: Interior realiza investigación interna por adolescente herido con bala de goma

Enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y efectivos de la Policía quedaron registrados por cámaras de seguridad.

disturbios-peñarol

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran los enfrentamientos entre hinchas y la Policía, en los alrededores del Palacio Peñarol.

El Ministerio del Interior había dispuesto un operativo de seguridad con 150 efectivos policiales en distintos puntos de la capital, para prevenir incidentes considerando los festejos por los 135 años.

Cerca de las 2:30 de la madrugada, la Policía recibió el llamado por aglomeración y daños en los alrededores del Palacio Peñarol. Allí, ante la presencia policial, parte de los hinchas comenzaron a tirar piedras contra los efectivos, que respondieron con balas de goma.

Palacio Peñarol. Foto: archivo.
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Hubo incidentes en los festejos de Peñarol y un adolescente recibió un impacto de munición no letal de la Policía en la cara

En ese contexto, un adolescente de 17 años fue herido en un ojo por un balín -bala de goma de la Policía- y fue derivado al Hospital Maciel, donde permanece internado, con una de su vista comprometida.

El Ministerio del Interior dispuso una investigación administrativa interna, para determinar quién disparó y si la actuación policial estaba en el marco del cumplimiento de la ley. A nivel de Fiscalía, la investigación la lleva Lucía Nogueira.

En el marco de los operativos, cuatro personas fueron detenidas previo a los incidentes, por una rapiña. Estaban con vestimenta de Peñarol y fueron detenidos en flagrancia.

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