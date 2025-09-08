Cinco personas fueron detenidas durante la investigación por intento de homicidio de dos adolescentes, en Las Piedras.
Cinco personas fueron detenidas por intento de homicidio de dos adolescentes en Las Piedras
Las detenciones se dieron tras varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad.
Los adolescentes fueron heridos de arma de fuego el jueves, uno de ellos, de 17 años, de gravedad y permanece en CTI en situación grave, informó la Jefatura de Canelones.
El intento de homicidio fue en las inmediaciones de Yacui y Fraternidad, en Las Piedras. Los detenidos por ese hecho son cuatro hombres de 23, 26, 27 y 46 años, y una mujer de 50 años.
Tanto la mujer como los hombres de 26 y 27 años no tenían antecedentes, aunque este último estaba requerido.
Además, en los allanamientos la Policía incautó droga fraccionada, dinero en efectivo, celulares, balanza de precisión y una pistola 9 mm con cargador y municiones.
