Cinco personas fueron detenidas por intento de homicidio de dos adolescentes en Las Piedras

Cinco personas fueron detenidas durante la investigación por intento de homicidio de dos adolescentes , en Las Piedras .

Los adolescentes fueron heridos de arma de fuego el jueves, uno de ellos, de 17 años, de gravedad y permanece en CTI en situación grave, informó la Jefatura de Canelones.

El intento de homicidio fue en las inmediaciones de Yacui y Fraternidad, en Las Piedras. Los detenidos por ese hecho son cuatro hombres de 23, 26, 27 y 46 años, y una mujer de 50 años.

Seguí leyendo Entró a una vivienda del asentamiento Cofrisa y mató a un joven de 22 años: fue condenado

Tanto la mujer como los hombres de 26 y 27 años no tenían antecedentes, aunque este último estaba requerido.

Además, en los allanamientos la Policía incautó droga fraccionada, dinero en efectivo, celulares, balanza de precisión y una pistola 9 mm con cargador y municiones.