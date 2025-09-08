RECIBÍ EL NEWSLETTER
UN ADOLESCENTE PERMANECE EN CTI

Cinco personas fueron detenidas por intento de homicidio de dos adolescentes en Las Piedras

Las detenciones se dieron tras varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

arma-incautada-las-piedras

Los adolescentes fueron heridos de arma de fuego el jueves, uno de ellos, de 17 años, de gravedad y permanece en CTI en situación grave, informó la Jefatura de Canelones.

El intento de homicidio fue en las inmediaciones de Yacui y Fraternidad, en Las Piedras. Los detenidos por ese hecho son cuatro hombres de 23, 26, 27 y 46 años, y una mujer de 50 años.

entro a una vivienda del asentamiento cofrisa y mato a un joven de 22 anos: fue condenado
Seguí leyendo

Entró a una vivienda del asentamiento Cofrisa y mató a un joven de 22 años: fue condenado

Tanto la mujer como los hombres de 26 y 27 años no tenían antecedentes, aunque este último estaba requerido.

Además, en los allanamientos la Policía incautó droga fraccionada, dinero en efectivo, celulares, balanza de precisión y una pistola 9 mm con cargador y municiones.

Temas de la nota

Lo más visto

video
INFORMACIÓN DEL BPS

Devolución Fonasa: a partir de este lunes se puede consultar si tiene dinero para cobrar y cuánto
AGUSTÍN ROMANO

Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"
Policiales

"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía ingresó a su vivienda por error
violencia doméstica en La Teja

Hombre apuñaló en la mano a su expareja y se llevó a su hijo de dos años; el niño está bien y el hombre prófugo
PARLAMENTO

FA plantea derogar la ley de tenencia compartida; diputado blanco calificó de "oportunismo irresponsable"

Te puede interesar

Arresto domiciliario y tobillera para el expresidente de la Junta de Maldonado Alexandro Infante
FRAUDE Y ABUSO DE FUNCIONES

Arresto domiciliario y tobillera para el expresidente de la Junta de Maldonado Alexandro Infante
Siete personas lesionadas en choque entre dos ómnibus en la avenida 18 de Julio
ESTE LUNES

Siete personas lesionadas en choque entre dos ómnibus en la avenida 18 de Julio
Leve veranillo comienza a gestarse este martes, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Leve veranillo comienza a gestarse este martes", anunció Nubel Cisneros

Dejá tu comentario