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ROCHA

Un hombre de 74 años fue condenado por violencia doméstica y lesiones tras agredir a su expareja de 34

El caso de violencia doméstica ocurrió en el balneario La Paloma, departamento de Rocha. La mujer sufrió un corte en el cuello y tres cortes en el tórax.

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Un hombre de 74 años fue condenado por violencia doméstica y lesiones personales agravadas por agredir a su expareja, una mujer de 34 años, con un arma blanca.

El caso de violencia doméstica ocurrió en el balneario La Paloma, departamento de Rocha. La Policía de la seccional 11 intervino tras una denuncia de agresión en la que la víctima resultó con un corte en el cuello y tres cortes en el tórax.

Policía Científica realizó el relevamiento e incautó el arma blanca utilizada en la agresión. El hombre fue detenido, la Fiscalía dispuso varias diligencias y quedó emplazado. Se constató que el caso ya tenía denuncias previas con medidas cautelares finalizadas.

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Tras la audiencia judicial, se dispuso la condena del hombre por un delito de violencia doméstica en concurso formal con un delito de lesiones personales agravadas a 12 meses de libertad a prueba, con la obligación de fijar domicilio, se deberá presentar una vez por semana en la comisaría, arresto domiciliario nocturno de 22 a 6 y la prestación de cuatro horas semanales de servicios comunitarios por tres meses, y prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima durante la condena por 500 metros con colocación de tobillera electrónica.

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