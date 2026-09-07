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Aduanas advierte por intentos de estafa con ofertas de mercadería incautada de contrabando y falsas donaciones

Exhorta que, en caso de recibir ese tipo de comunicación, no avanzar, nunca proporcionar información personal o bancaria, ni enviar fotos o copias de documentos, y realizar la denuncia de inmediato ante la Policía o la Fiscalía.

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Aduanas lanzó este lunes una advertencia a la población sobre nuevos intentos de estafa en los que personas se hacen pasar por funcionarios de la institución y ofrecen a la venta mercadería supuestamente incautada de contrabando.

También, se han detectado casos en los que se comunican con instituciones y organizaciones para ofrecerles donaciones de diversos artículos, donde se invoca falsamente el nombre de la Dirección Nacional de Aduanas, informó la institución en un comunicado.

Aduanas advierte de la falsedad de las propuestas y exhorta que, en caso de recibir ese tipo de comunicación, no avanzar, nunca proporcionar información personal o bancaria, ni enviar fotos o copias de documentos, y realizar la denuncia de inmediato ante la Policía o la Fiscalía.

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La institución recomienda especialmente desconfiar de mensajes o comunicaciones provenientes de números telefónicos desconocidos, y siempre verificar directamente por los mecanismos oficiales la autenticidad de la información.

Aduanas recuerda que no vende directamente mercadería incautada y que se realizan mediante remates públicos dispuestos por la vía judicial.

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