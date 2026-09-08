Un hombre de 38 años está grave tras ser baleado en el pecho y en una pierna en un ataque a tiros en el Marconi

Un hombre de 38 años con un antecedente penal y varias indagatorias fue baleado en el pecho y en la pierna derecha en un ataque a tiros en el barrio Marconi.

El hecho ocurrió minutos antes de las 16 horas de este martes en inmediaciones de Mario Artagaveytia y Burgueño.

El baleado fue trasladado de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, donde la médica de emergencia le diagnosticó dos heridas de arma de fuego en hemitórax izquierdo con entrada sin salida y otra en el miembro inferior derecho con entrada sin salida. Su estado es grave.

El hombre llegó a decirle a los policías del PADO que lo asistieron que no es de la zona y que desconoce quién le disparó. En el lugar del hecho, la Policía encontró manchas de sangre.

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