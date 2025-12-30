RECIBÍ EL NEWSLETTER
BALNEARIO ARACHANIA

Un hombre de 69 años murió en Rocha tras sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando estaba en la playa

La víctima recibió reanimación en Arachania y fue trasladada a un centro asistencial en La Paloma, pero no sobrevivió.

Un hombre de 69 años murió en Rocha tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la playa de Arachania.

La víctima llegó a recibir reanimación por parte de guardavidas, asistencia con un desfibrilador por parte de Prefectura y fue trasladada por una ambulancia hacia un centro asistencial de La Paloma, pero falleció una vez en el lugar.

Se trata de una persona que había viajado con su esposa y otros familiares desde Canelones. Tenía problemas del corazón y utilizaba marcapasos.

