Un hombre de 69 años murió en Rocha tras sufrir un paro cardiorrespiratorio cuando estaba en la playa

Un hombre de 69 años murió en Rocha tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en la playa de Arachania.
La víctima recibió reanimación en Arachania y fue trasladada a un centro asistencial en La Paloma, pero no sobrevivió.
Se trata de una persona que había viajado con su esposa y otros familiares desde Canelones. Tenía problemas del corazón y utilizaba marcapasos.
