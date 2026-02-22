RECIBÍ EL NEWSLETTER
ROCHA

Hirieron con arma de fuego a un recluso que estaba en una salida transitoria

Las heridas que recibió el recluso no fueron de gravedad y este domingo fue dado de alta.

jefatura-de-policia-de-rocha-escudo

Un hombre que estaba en una salida transitoria de la cárcel fue baleado en la ciudad de Rocha en la tarde de este sábado.

El hombre de 27 años caminaba junto a su pareja cuando fue atacado, de acuerdo a información policial a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Willan Dialutto.

Uno de los disparos le atravesó el brazo y el otro en la zona de las costillas, pero no ingresa al cuerpo, por lo que fue dado de alta.

Ministerio del Interior
Seguí leyendo

Operación Famur: 10 detenidos y la incautación de granadas, armas de fuego y más de 600 municiones

Temas de la nota

Lo más visto

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
el informe de Nubel Cisneros

Siguen las lluvias y el tiempo inestable con tormentas aisladas; mirá el informe de Nubel Cisneros
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario