Hirieron con arma de fuego a un recluso que estaba en una salida transitoria

Un hombre que estaba en una salida transitoria de la cárcel fue baleado en la ciudad de Rocha en la tarde de este sábado.

El hombre de 27 años caminaba junto a su pareja cuando fue atacado, de acuerdo a información policial a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Willan Dialutto.

Uno de los disparos le atravesó el brazo y el otro en la zona de las costillas, pero no ingresa al cuerpo, por lo que fue dado de alta.

Temas de la nota arma

Rocha