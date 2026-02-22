Un hombre que estaba en una salida transitoria de la cárcel fue baleado en la ciudad de Rocha en la tarde de este sábado.
Hirieron con arma de fuego a un recluso que estaba en una salida transitoria
Las heridas que recibió el recluso no fueron de gravedad y este domingo fue dado de alta.
El hombre de 27 años caminaba junto a su pareja cuando fue atacado, de acuerdo a información policial a la que accedió el corresponsal de Subrayado, Willan Dialutto.
Uno de los disparos le atravesó el brazo y el otro en la zona de las costillas, pero no ingresa al cuerpo, por lo que fue dado de alta.
