Un accidente fatal ocurrió sobre la hora 00:30 de este jueves 25 de diciembre en el kilómetro 408 de la ruta 8, cerca de Melo, Cerro Largo. La víctima fue un hombre de 62 años que circulaba en moto.
Un hombre de 62 años murió en un accidente en ruta 8, cerca de Melo
La víctima circulaba en moto y chocó con una camioneta que se dirigía hacia Aceguá. Ocurrió en la madrugada de este 25 de diciembre.
Según informó Policía Caminera, el choque fue frontolateral entre la camioneta, que circulaba por la ruta hacia Aceguá (norte), y la moto, que pretendía tomar la ruta hacia el este.
El hombre que iba en moto murió en el lugar. En tanto, el conductor de la camioneta, resultó ileso. Su examen de alcoholemia dio resultado cero, añadió la información oficial.
Seguí leyendo
Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó al menos cinco heridos: la rambla está cortada
Al momento las autoridades no han informado acerca de más accidentes en rutas nacionales durante las últimas horas del 24 y la mañana del 25.
Temas de la nota
Lo más visto
RIGE HASTA 16:30
Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para dos departamentos
CEBOLLATÍ-ROCHA
Conductora volcó y terminó en una zanja; fue rescata semiahogada y se encuentra con riesgo de muerte
pronóstico de nubel cisneros
Nubel Cisneros pronosticó un 24 de diciembre de mucho calor: la máxima prevista para el sur es de 36 °C
INUMET
Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para cinco departamentos
Sociedad
Dejá tu comentario