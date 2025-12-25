Un hombre de 62 años murió en un accidente en ruta 8, cerca de Melo

Foto: Policía Caminera.

Un accidente fatal ocurrió sobre la hora 00:30 de este jueves 25 de diciembre en el kilómetro 408 de la ruta 8, cerca de Melo, Cerro Largo. La víctima fue un hombre de 62 años que circulaba en moto.

Según informó Policía Caminera, el choque fue frontolateral entre la camioneta, que circulaba por la ruta hacia Aceguá (norte), y la moto, que pretendía tomar la ruta hacia el este.

El hombre que iba en moto murió en el lugar. En tanto, el conductor de la camioneta, resultó ileso. Su examen de alcoholemia dio resultado cero, añadió la información oficial.

Al momento las autoridades no han informado acerca de más accidentes en rutas nacionales durante las últimas horas del 24 y la mañana del 25.