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ANCAP EN MALDONADO

Detectaron hidrocarburos acumulados durante una obra en La Barra y analizan el origen

Técnicos realizaron cateos que no constataron fallas en la infraestructura, por lo que estiman que podría ser una acumulación antigua. El bombeo de crudo está detenido de forma preventiva.

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Técnicos de ANCAP monitorean presencia localizada de hidrocarburos en una obra en La Barra, Maldonado. En las últimas horas hubo tareas de inspección en la zona de ruta 10 y Juan Pedro López.

Los trabajos comenzaron tras detectarse una presencia localizada de hidrocarburos durante movimientos de suelo realizados en una obra.

Técnicos realizaron cateos en el oleoducto y hasta el momento no se ha constatado una falla en la infraestructura, por lo que se estima que podría ser una acumulación antigua de hidrocarburo, que afloró por los movimientos.

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Con análisis, confirmarán el origen y de forma preventiva estará detenido el bombeo de crudo hacia la refinería de La Teja.

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