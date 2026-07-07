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MONTEVIDEO

"Alerta camión": el sistema que informa sobre el recorrido de los recolectores de contenedores intradomiciliarios

“Lo que se intenta es que el vecino tenga la mayor información posible”, indicó el director de Desarrollo Ambiental de Montevideo y explicó cómo funciona.

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La Intendencia de Montevideo lanza sistema “Alerta camión”, que informará la ubicación de vehículos recolectores por Whatsapp.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Leonardo Hero, lo definió como un “paso más en la transformación de la gestión de los residuos”.

El mensaje informará el momento en el que el camión empieza su recorrido por el barrio, también cuando está llegando a la casa un “en pocos minutos estaremos por ahí”, y al finalizar el turno. También avisará si hay un imprevisto.

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“Estamos yendo a todos los barrios en los que hemos cambiado la modalidad de gestión, con contenedores intradomiciliarios, intraprediales. Hoy son más de 40 mil hogares, nos estamos acercando a los 50 mil. Es en esos barrios que estamos implementando esto”, sostuvo.

Para suscribirse, los vecinos que tengan contenedores de estas características podrán ingresar un link que se envía en el grupo de whatsapp que hay en cada zona donde funciona el sistema.

“Lo que se intenta es que el vecino tenga la mayor información posible”, remarcó.

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