RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL 31 DE NOCHE

Un hombre de 57 años que iba en moto falleció tras ser chocado por un auto en ruta 1

El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 18 de ruta 1. Según el informe de Policía Caminera, el auto chocó a la moto en la rotonda.

El accidente donde murió el hombre de 57 años que iba en moto. Foto: Policía Caminera.

El accidente donde murió el hombre de 57 años que iba en moto. Foto: Policía Caminera.

Un hombre de 57 años que iba en moto murió el miércoles 31 de noche, sobre las 20 horas, tras ser embestido por un auto en el kilómetro 18 de la ruta 1, accesos a Montevideo.

Según el informe de Policía Caminera, el auto circulaba hacia el este y “al llegar al punto donde existe una rotonda embiste a una moto que pretendía cruzar la misma”.

“El automóvil era conducido por un hombre de 27 años, a quien se le diagnostica traumatismo leve en la mano derecha, y recibe el alta en el lugar”, dice Caminera.

Bomberos rescataron de entre las llamas a un hombre en el incendio de su casa en Las Piedras.
Seguí leyendo

Bomberos rescataron de entre las llamas a un hombre en el incendio de su casa en Las Piedras

“La moto era conducida por un hombre de 57 años al que se le constata su fallecimiento en el lugar”, agrega el comunicado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGENCIA 50 DE POCITOS

El Gordo de Fin de Año salió bien repartido; el 12.075 se vendió para un colectivo de 100 personas
AJUSTE APORTE AL FONASA

Decreto del Poder Ejecutivo habilita a aumentar cuotas y copagos de mutualista a partir del 1º de enero
LOTERÍAS Y QUINIELAS

Se sorteó el Gordo de Fin de Año: el número ganador fue el 12.075, con $ 160.000.000
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
RUTA 101-KM 28

Bomberos trabaja en incendio forestal en Pando, con riesgo de propagación a viviendas linderas

Te puede interesar

Nos tiramos por la ventana, un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú video
VIDEOS

"Nos tiramos por la ventana", un gran incendio destruyó el hotel La Castellana, en los accesos a Paysandú
Gonzalo Tancredi. Foto: archivo Subrayado.
CARTA PÚBLICA

Gonzalo Tancredi dejó su cargo y cuestionó la nueva institucionalidad que creó el gobierno para la ciencia y la investigación
Memorial imprivisado en Suiza, por las víctimas del incendio de este 1 de enero de 2026. Foto: AFP
TRAGEDIA EN SUIZA

Unos 40 muertos por incendio en un bar de una estación de esquí suiza; "una de las peores tragedias" del país

Dejá tu comentario