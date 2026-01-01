Un hombre de 57 años que iba en moto murió el miércoles 31 de noche, sobre las 20 horas, tras ser embestido por un auto en el kilómetro 18 de la ruta 1, accesos a Montevideo.
Un hombre de 57 años que iba en moto falleció tras ser chocado por un auto en ruta 1
El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 18 de ruta 1. Según el informe de Policía Caminera, el auto chocó a la moto en la rotonda.
Según el informe de Policía Caminera, el auto circulaba hacia el este y “al llegar al punto donde existe una rotonda embiste a una moto que pretendía cruzar la misma”.
“El automóvil era conducido por un hombre de 27 años, a quien se le diagnostica traumatismo leve en la mano derecha, y recibe el alta en el lugar”, dice Caminera.
“La moto era conducida por un hombre de 57 años al que se le constata su fallecimiento en el lugar”, agrega el comunicado.
